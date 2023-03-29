ВСУ обстреляли село Черемошное под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село Черемошное в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В настоящий момент идет обстрел села Черемошного Белгородского района. <...> Есть повреждение электроснабжения в нескольких населенных пунктах региона", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы области, никто из местных жителей не пострадал. В настоящее время на месте работают аварийные службы, идет подключение населенных пунктов к резервным источникам питания.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 29 марта с помощью БПЛА атаковали газонасосную станцию в Белгороде. Дрон врезался в один из резервуаров, однако тот оказался пустым.



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