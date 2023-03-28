Двух погибших нашли под завалами пострадавшего при обстреле ВСУ дома в Донецке

Фото: МЧС России

Два человека стали жертвами обстрела Донецка со стороны ВСУ, их тела обнаружили под завалами дома. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на донецкого мэра Алексея Кулемзина.

"В Киевском районе, на улице Куйбышева, на первом этаже, под завалами в доме, пострадавшем в результате вчерашнего обстрела, найдены тела погибших мужчины 1960 года рождения и женщины 1962 года рождения", – отметил градоначальник.

Каких-либо подробностей по теме обстрела ВСУ мэр не уточнил.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что после обстрела Донецка со стороны ВСУ травмы получили четверо мирных жителей. По данным СЦКК, было отмечено прямое попадание снаряда в один из жилых домов на улице Куйбышева.

В результате атаки ранения разной степени тяжести получили три женщины и один мужчина.

Женщина пострадала при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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