Шесть человек пострадали после обстрела ВСУ Мелитополя Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Администрация города Мелитополя"

Шесть человек получили травмы различной степени тяжести в Мелитополе после атаки на город украинскими бойцами. Об этом информирует телеграм-канал администрации города.

По словам местных властей, атаке подверглись локомотивное депо и жилой дом. Не менее пяти человек пришлось госпитализировать, уточнили в администрации Мелитополя.

Кроме того, в результате обстрела был поврежден многоквартирный дом на улице Западно-Линейная. Повреждения получила кровля и остекление дома. Также на улице Штевнева было зафиксировано попадание снаряда в газовую трубу. На территории происшествия работает газовая служба.

В воскресенье, 2 апреля, председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в 09:48 в Мелитополе были слышны взрывы. По его словам, они прогремели в разных частях города. Громче всего взрывы звучали в северной части Мелитополя.

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