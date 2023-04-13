В Запорожской области сообщили о сбитом украинском беспилотнике над Мелитополем

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Система противовоздушной обороны смогла сбить беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Мелитополем в Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Мелитополе около 11:44 в городе прозвучал громкий объемный взрыв. Причиной взрыва стала работа ПВО. Сбит вражеский БПЛА", – подчеркнул он.

По словам Рогова, жителям города следует сохранять спокойствие.

До этого беспилотник был сбит в Валуйском городском округе Белгородской области. Объект был замечен и ликвидирован системой противовоздушной обороны (ПВО). Обломки летательного аппарата упали в поле. Пострадавших не было.

Ранее украинские силы с помощью БПЛА сбросили взрывные устройства на село Новая Таволжанка в Белгородской области. После атаки разрушений или пострадавших не было выявлено.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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