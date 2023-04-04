Ударами по Мелитополю ВС Украины прощупывают почву для наступления – Рогов

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Рост числа ударов Вооруженных сил Украины по Мелитополю вызван потребностью разведать обстановку, чтобы подготовить наступление на запорожском направлении, считает председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, таким образом ВСУ прощупывают территорию. Он заметил, что контратака украинских военных может начаться в любое время и именно запорожское направление станет для них приоритетным.

Накануне на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе взорвался автомобиль. Пострадал один человек. Им оказался Максим Зубарев, занимавший должность главы администрации поселка Акимовка.

Глава Мелитопольского района Андрей Сигута подтвердил, что против Зубарева совершили теракт. По его словам, украинские боевики взорвали его машину, показав тем самым, что не прекращают попытки запугать мирное население.

За день до этого ВСУ ударили по Мелитополю в Запорожской области с РСЗО HIMARS и "Ольха" с применением кассетных боеприпасов. По словам главы администрации города Галины Данильченко, украинские военные прицельно били по гражданской инфраструктуре. Пострадали шесть человек, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

В администрации подчеркнули, что пострадали только мирные жители. Удар был нанесен по тяговой подстанции локомотивного депо, крыше многоквартирного дома и газовой трубе. В экстренных службах заявили, что все места прилетов – это объекты гражданской инфраструктуры, где нет военных объектов.

ВСУ обстреляли Мелитополь из РСЗО HIMARS и "Ольха"

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