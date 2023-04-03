Власти Мелитопольского района подтвердили, что против главы Акимовки совершили теракт

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Глава Мелитопольского района Андрей Сигута подтвердил, что против главы Акимовского сельского поселения Запорожской области Максима Зубарева совершили теракт. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, украинские боевики взорвали машину Зубарева, показав тем самым, что не прекращают попытки запугать мирное население.

Ранее на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе взорвался автомобиль. Пострадал один человек. Им оказался Максим Зубарев, занимавший должность главы администрации поселка Акимовка.

Врачи оказывают ему медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы.

Накануне ВСУ ударили по Мелитополю в Запорожской области с РСЗО HIMARS и "Ольха" с применением кассетных боеприпасов. По словам главы администрации города Галины Данильченко, украинские военные прицельно били по гражданской инфраструктуре. Пострадали шесть человек, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

В администрации подчеркнули, что пострадали только мирные жители. Удар был нанесен по тяговой подстанции локомотивного депо, крыше многоквартирного дома и газовой трубе. В экстренных службах заявили, что все места прилетов – это объекты гражданской инфраструктуры, где нет военных объектов.

ВСУ обстреляли Мелитополь из РСЗО HIMARS и "Ольха"

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