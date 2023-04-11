10:05Происшествия
Беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде
Фото: 123RF/iciakp
На территории аэропорта в Белгороде упал неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
"Во второй половине дня произошло падение беспилотника, незначительно повреждено ограждение аэропорта", – сообщил собеседник агентства.
Пострадавших в результате падения БПЛА нет. Сотрудники оперативных служб устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее беспилотник был сбит в Валуйском городском округе Белгородской области. Объект был замечен и ликвидирован системой противовоздушной обороны (ПВО). Обломки летательного аппарата упали в поле. Пострадавших не было.
До этого БПЛА сбили в Симферопольском районе Крыма. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, жертв и разрушений не было.
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