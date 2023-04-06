Самодельный беспилотник упал на частный участок в Подольске

Фото: телеграм-канал SHOT

Самодельный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) без следов взрывчатки упал на частную территорию в подмосковном Подольске. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе местной администрации.

"По предварительным данным, самодельный летательный аппарат упал на участок местной жительницы 5 апреля. При первичном осмотре сотрудниками полиции установлено, что это предмет кустарного производства с явными признаками многочисленного ремонта", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ходе осмотра также не было выявлено дополнительных креплений для переноски оборудования.

БПЛА был отправлен на экспертизу. По факту происшествия начали проверку.

До этого на территорию занимающегося разработкой зенитных ракет МКБ "Факел" в Подмосковье упал квадрокоптер с возможностью фото- и видеофиксации. Взрывчатых устройств на объекте не обнаружили.



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