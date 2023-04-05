Власти Ленобласти не подтвердили сообщения об объекте в небе над Сосновым Бором

Фото: телеграм-канал Baza

Сообщения о неопознанном объекте в небе над Сосновым Бором являются ложными. Об этом информирует РБК со ссылкой на вице-губернатора по безопасности Ленинградской области Михаила Ильина.

До этого в телеграм-каналах распространились сообщения о летевшем над городом объекте. Отмечалось, что нечто схожее с шаром якобы двигалось со скоростью 200 километров в час на высоте около 10 тысяч метров.

Уточнялось, что в связи с этим в Ленобласти прозвучал сигнал "режим". Данный сигнал органы противовоздушной обороны подают при обнаружении воздушного судна-нарушителя. Сосновый Бор расположен в 70 километрах от Петербурга. В городе находится Ленинградская АЭС.

28 февраля этого года аэропорт Пулково объявил о задержке рейсов до 12 часов. Все рейсы через воздушное пространство Петербурга развернули обратно.

После поступила информация, что воздушное пространство над городом закрыли в связи с обнаружением неизвестного объекта. Также появилась информация, что в Петербурге организовали план "Ковер". Затем в Минобороны объяснили закрытие неба тренировкой сил ПВО.

Пассажиры рассказали о рейсе, задержанном в Петербурге из-за плана "Ковер"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!