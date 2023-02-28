Беспилотник упал под Коломной

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Беспилотный летательный аппарат упал около деревни Губастово в городском округе Коломна. Целью мог быть объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, жертвы и разрушения отсутствуют.

"ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает", – подчеркнул губернатор Подмосковья.

Ранее Минобороны России заявило, что российские системы радиоэлектронной борьбы подавили украинские беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее. Ведомство уточнило, что 28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения БПЛА для атаки объектов гражданской инфраструктуры.

До этого говорилось, что беспилотник влетел в окно многоэтажного дома в центре Белгорода. Мэр города Валентин Демидов рассказал, что людей перевезли в безопасное место, пострадавших не выявили.

Он отметил, что обломки беспилотника также обнаружили еще на двух улицах. Незначительные повреждения получили три автомобиля.

Белгородские власти заявили об атаке украинских дронов

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