Путин знает о закрытии воздушного пространства над Петербургом – Песков

Фото: ТАСС/Газпромэкспо/Антон Галахов

Владимир Путин обладает полной информацией о закрытии воздушного пространства над Санкт-Петербургом. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"У президента полная информация на этот счет. <…> Давайте будем ориентироваться на заявления и разъяснения, которые уже были или последуют от авиационных властей или от военных", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее воздушное пространство над Санкт-Петербургом в районе аэропорта Пулково было закрыто из-за неизвестного объекта.

Воздушная гавань объявила задержку рейсов до 12 часов. Власти Петербурга не разглашали причин инцидента.

В интернете распространилась информация, что в Петербурге ввели план "Ковер" из-за неопознанного объекта в воздушном пространстве. Заслуженный пилот России, бывший летный директор "Внуковских авиалиний" Юрий Сытник рассказал, что при этом плане все воздушные суда, которые находятся в небе, должны совершить посадку.

Сейчас ограничения на полеты в аэропорту Пулково сняты.

Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты

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