Квадрокоптер с видеокамерой упал на территорию МКБ "Факел" в Подмосковье

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На территории Машиностроительного конструкторского бюро (МКБ) "Факел" имени академика Грушина в Подмосковье обнаружили квадрокоптер с фото- и видеокамерой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

"Накануне на территории МКБ "Факел" найден упавшим квадрокоптер, оснащенный фото- и видеокамерой. Предварительно, боевой нагрузки на нем не было", – заявил представитель силовых структур.

Он добавил, что на данный момент организованы мероприятия для установления хозяина дрона, а также целей его запуска.

Предприятие МКБ "Факел" занимается разработкой зенитных управляемых ракет. Организация является частью АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

В конце марта в лесополосе недалеко от аэродрома Кубинка в Подмосковье обнаружили дрон-квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором. Взрывного устройства в нем не обнаружили.

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