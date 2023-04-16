Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье

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В Запорожье прозвучала серия взрывов. Об этом в своем телеграм-канале заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня начиная примерно с 21:42 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучала серия громких взрывов", – подчеркнул он.

По словам Рогова, они случились в разных районах города, однако наиболее громко их было слышно в Заводском, Космическом и Шевченковском. Он уточнил, что количество взрывов составило не менее 6–8.

До этого 14 апреля в Запорожье также прозвучала серия мощных взрывов. Рогов уточнил, что в зависимости от района города были слышны два или три взрыва, после чего была объявлена воздушная тревога.

Ранее Рогов заявил, что украинские силы вряд ли перейдут в наступление в Запорожской области в ближайшее время, поскольку ожидаются неблагоприятные погодные условия. Он добавил, что ситуация на территории области не изменилась с конца прошлой недели.

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