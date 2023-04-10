Рогов оценил вероятность наступления ВСУ в Запорожской области в ближайшие дни

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Украинские силы вряд ли перейдут в наступление в Запорожской области в ближайшее время, поскольку ожидаются неблагоприятные погодные условия, считает член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Прогноз погоды говорит, что в ближайшие дни в Запорожской области будут дожди. Соответственно, наступать в такую погоду не совсем разумно – просто увязнешь в грязи", – приводит ТАСС его слова.

Рогов добавил, что ситуация на территории области не изменилась с конца прошлой недели. Вражеские войска продолжают накапливать силы, а армия РФ готовится к обороне.

"Время от времени наносим прицельные удары, как это было 23 марта, или как это было на днях, когда ударили по городу Орехову", – рассказал он.

Ранее Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины завершили подготовку к контрнаступлению в Запорожье. По его словам, они стянули в регион немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов и готовы перейти к активным действиям в любой момент.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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