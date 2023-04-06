Рогов заявил, что ВСУ на Запорожском фронте курируют иностранные военные

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские войска на линии фронта в Запорожской области курируются иностранными военными. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Иностранные военные напрямую координируют и курируют действия различных подразделений украинских войск и скорость выполнения команд", – приводит его слова РИА Новости.

Член администрации подчеркнул, что украинские войска должны беспрекословно выполнять приказы иностранных военных.

Ранее Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины завершили подготовку к контрнаступлению в Запорожье. По его словам, они стянули в регион немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов и готовы перейти к активным действиям в любой момент.

Он также заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует перестать тешить себя мыслями об успешном контрнаступлении. Рогов посоветовал украинскому лидеру "перейти к плану Б, где Б – от слова "бежать".

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