На Западе подтвердили продвижение армии РФ в центре Артемовска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Специалисты американского Института изучения войны (ISW) подтвердили, что армия РФ продвигается в центре Артемовска. Соответствующий прогноз появился на официальном сайте аналитического центра.

В материале говорится, что бойцы ЧВК "Вагнер" продвинулись в центре города и взяли под контроль местную администрацию. В публикации также приводятся слова предпринимателя Евгения Пригожина о том, что Артемовск "юридически взят".

Ранее Пригожин сообщил, что бойцы российской стороны смогли юридически взять Артемовск под контроль. Они подняли российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память" и флаг ЧВК "Вагнер" над городской администрацией.

В свою очередь, военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин заявил, что поднятие российского флага над городской администрацией для властей Украины можно назвать символом второго Мариуполя. Он отметил, что данное здание представляет украинскую власть, поэтому этот момент был очень символичным.

Эксперт считает, что сражения будут продолжаться, так как украинская сторона цепляется за каждый подъезд. ВСУ подтягивают резервы и несут большие потери, отметил он. Дандыкин подчеркнул, что Артемовск станет переломным моментом для Украины.



Российские штурмовые отряды стали продвигаться в западных районах Артемовска

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