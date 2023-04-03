Эксперт сравнил поднятие флага РФ над Артемовском с поднятием флага над Рейхстагом

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Поднятие российского флага над администрацией города Артемовска для властей Украины можно назвать символом второго Мариуполя. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на военного эксперта, капитана первого ранга Василия Дандыкина.

Он отметил, что данное здание представляет украинскую власть, поэтому этот момент был очень символичным. Дандыкин также сравнил это с поднятием флага над Рейхстагом во время Великой Отечественной войны и с Мариуполем для Украины. Эксперт напомнил, что Рейхстаг представляет собой символ германского фашизма и столицу рейха. Российские бойцы подняли флаг, и с той поры он стал знаменем Победы, подчеркнул Дандыкин.

Эксперт отметил, что сражения будут продолжаться, так как украинская сторона цепляется за каждый подъезд. ВСУ подтягивают резервы и несут большие потери, считает эксперт. Он утверждает, что Артемовск станет переломным моментом для Украины.

"Это такой момент, за который цепляется сейчас и Зеленский (Владимир Зеленский, президент Украины. – Прим. ред.). Он об этом уже заявил. На Западе говорят, что после этого донецкое направление посыпется. Я думаю, не сразу посыпется, но уже близко к завершению марьинской эпопеи", – заявил Дандыкин.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что российские силы юридически взяли Артемовск под контроль. По его словам, бойцы подняли российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память" и флаг ЧВК "Вагнер" над городской администрацией.

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