ВСУ могут отступить за Днепр после сдачи Артемовска и Авдеевки – экс-советник Кучмы

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Войска ВСУ могут оказаться вынуждены уйти за Днепр в случае взятия Авдеевки и Артемовска российскими силами. Об этом в видео для своего YouTube-канала заявил Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Соскин отметил, что в Авдеевке в настоящее время складывается ситуация аналогичная той, что была в Артемовске. ВС РФ фактически взяли город в клещи.

По его словам, обстановка в районе населенных пунктов сейчас сложная. Российские войска, считает он, могут пробиться к Днепру, что станет "колоссальным прорывом фронта" и создаст угрозу для суверенитета Украины.

На днях Генштаб ВСУ фактически признал продвижение российских войск в Артемовске. В ежедневной сводке он написал, что ВС РФ продолжают штурмовые действия в районе города и имеют "частичный успех".



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