Песков отметил героизм бойцов РФ в ожесточенных сражениях под Артемовском

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Российские власти желают успеха бойцам РФ, они проявляют чудеса героизма в противостояниях под Артемовском. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция продолжается. <…> Мы знаем, что идут ожесточенные бои за Артемовск. Наши проявляют чудеса героизма, мы желаем им успехов", – заявил он.

Пескова также попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о предполагаемом давлении на него со стороны народа пойти на компромисс с Москвой в случае поражения в Артемовске. На это представитель Кремля подчеркнул, что Киев сам расставляет свои приоритеты.

Между тем первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил мнение, согласно которому Украина сделала из Артемовска своего рода символ, что представляет собой трагическую ошибку. Она заключается в том, что ВСУ бросают все больше неопытных бойцов в качестве пушечного мяса в этот район.

Военные эксперты оценили положение ВСУ в Артемовске

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!