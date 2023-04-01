Зеленскому сообщили, что ВСУ скоро отступят из Донбасса и Запорожья – экс-разведчик США

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Украинские силы потеряют контроль над некоторыми регионами после поражения в Артемовске. Такой прогноз сделал офицер американской разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

По его словам, украинского лидера Владимира Зеленского заранее предупредили об обрушении обороны. Именно поэтому ВСУ поручено упорно сражаться за Артемовск.

"Если город падет, россияне очень быстро начнут наступать и займут весь Донбасс, затем продвинутся в Запорожье и Херсон и консолидируют свои силы в регионах, которые вошли в состав России", – объяснил он YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские войска в Артемовске скоро будут вынуждены сдаться из-за плохого снабжения.

В свою очередь, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что войска ВСУ могут оказаться вынуждены уйти за Днепр в случае взятия Авдеевки и Артемовска российскими силами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ готовит контрнаступление, но собрать силы ей не дают Артемовск и Авдеевка – эксперты

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