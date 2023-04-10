В ВСУ сообщили о сложной ситуации в Артемовске

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Для Вооруженных сил Украины сложилась непростая ситуация в Артемовске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего восточной группировкой украинских войск Александра Сырского.

"Бои носят ожесточенный характер <...> Оборона продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая", – подчеркнул он.

Сырский добавил, что посетил наиболее горячие точки фронта, где поставил задачи подразделениям.

До этого газета The New York Times сообщила, что часть секретных документов США, которые утекли в соцсети на неделе, касались ситуации в Артемовске. Документы описывают, как командование Украины оценивало обстановку в городе на тот момент.

Так, по состоянию на 25 февраля ВСУ в городе были практически окружены ВС РФ, а глава военной разведки Украины Кирилл Буданов называл положение как "катастрофическое".

Ранее Владимир Рогов заявил, что США и Великобритания разрабатывали план приазовского наступления ВСУ. Он отметил, что украинские военачальники не являются стратегами, они говорят только то, что им указали.

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