Утечка бумаг США раскрыла план ВСУ по переброске элитных подразделений в Артемовск – СМИ

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Часть секретных документов США, которые утекли в соцсети на неделе, касались ситуации в Артемовске. Об этом пишет The New York Times.

Документы, датированные концом февраля – началом марта описывают как командование Украины оценивало обстановку в городе на тот момент. Согласно бумагам, Вашингтон отслеживает действия высшего военного и политического руководства Украины, чтобы "иметь четкое представление" о том, какой стратегии придерживает страна.

По данным документов, по состоянию на 25 февраля ВСУ в Артемовске были практически окружены российскими силами, а глава военной разведки Украины Кирилл Буданов оценивал положение как "катастрофическое". Он предлагал на две недели развернуть в городе элитные подразделения, которые должны были оттеснить российские силы.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец сообщал, что единственный путь в город, по которому можно доставлять снабжение, находится под артиллерийским обстрелом. По его словам, у украинских сил "сложилось впечатление, что они почти попали в оперативное окружение".

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в связи с этим настаивал на переброске в Артемовск специального подразделения ГУР.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские силы ведут ожесточенные бои с украинской армией недалеко от железнодорожного вокзала в Артемовске.

До этого сообщалось, что российские силы взяли под контроль железнодорожную станцию в Артемовске.

По данным советника врио главы ДНР Яна Гагина, ВСУ потеряли в Артемовске от 15 до 20 тысяч военных. Путь на Часов Яр сейчас также находится под контролем российских сил, добавил он.



Военные эксперты оценили положение ВСУ в Артемовске

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!