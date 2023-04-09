Утечка секретных документов вызвала панику в руководстве Пентагона – СМИ

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Утечка секретных документов разведки США вызвала панику в руководстве Пентагона. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Washington Post.

Согласно данным газеты, оборонное ведомство США "ограничило процесс передачи разведывательной информации" в ответ на утечку документов, По мнению источников издания, такое ограничение необычайно строго и "свидетельствует о высоком уровне паники среди руководства Пентагона".

При этом, сообщает газета, разведсообщество Европы обеспокоено тем, что Вашингтон может ограничить доступ к документам и для союзников. Члены "Пяти глаз"– разведывательного альянса, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и США, имеют право получать доступ к секретным бумагам на законных основаниях.

Сообщается, что утекшие в соцсети американские разведданные также касались деятельности Канады и Великобритании. В газете отмечают, что некоторые иностранные союзники США были потрясены тем, что Соединенные Штаты шпионят и за друзьями, и за врагами.

Согласно материалам газеты, попавшие в интернет материалы "затрагивают практически все сферы деятельности разведывательного аппарата США". В бумагах также содержится тактическая информация о спецоперации России на Украине, в том числе сведения о том, насколько истощены ВСУ.

Источник издания в киевском правительстве сообщил, что "утечки возмутили военных и политических лидеров в Киеве, которые пытались скрыть от Кремля уязвимости, связанные с нехваткой боеприпасов и другими данными о ситуации на поле боя". Кроме того, украинские власти опасаются возможности публикации новых закрытых сведений о состоянии страны.

Ранее сообщалось, что Минюст Соединенных Штатов приступил к расследованию утечки секретных документов Пентагона. 7 апреля представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что министерство обороны передало дело об утечке информации в министерство юстиции для проведения расследования.

Пентагон начал расследование утечки секретных данных о контрнаступлении ВСУ – СМИ

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