17:58Политика
Утечка из Пентагона даст России много опасной для ВСУ информации – СМИ
Фото: ТАСС/Александр Река
В Москве могут узнать много опасной для Киева информации из недавней утечки документов Пентагона. Об этом пишет The War Zone.
Отмечается, что из оказавшихся в Сети документов российская разведка может получить информацию как о состоянии ВСУ, так и о планах украинского Генштаба. В беседе с изданием бывший высокопоставленный офицер спецназа США заявил, что слитые данные похожи на подлинные.
Ранее в Сеть попали документы Пентагона, касающиеся планов НАТО и США по укреплению армии Украины. Одна из слитых бумаг содержит информацию о 12 бригадах ВСУ, которые должны быть сформированы к 30 апреля.
В Минобороны и Минюсте США начали расследование утечки. В частности, американский Минюст намерен установить подлинность документов. Предполагается, что в них могут содержаться данные, непредназначенные для передачи третьим странам, в том числе союзникам Штатов.
Пентагон начал расследование утечки секретных данных о контрнаступлении ВСУ – СМИ
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