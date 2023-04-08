Утечка из Пентагона даст России много опасной для ВСУ информации – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Река

В Москве могут узнать много опасной для Киева информации из недавней утечки документов Пентагона. Об этом пишет The War Zone.

Отмечается, что из оказавшихся в Сети документов российская разведка может получить информацию как о состоянии ВСУ, так и о планах украинского Генштаба. В беседе с изданием бывший высокопоставленный офицер спецназа США заявил, что слитые данные похожи на подлинные.

Ранее в Сеть попали документы Пентагона, касающиеся планов НАТО и США по укреплению армии Украины. Одна из слитых бумаг содержит информацию о 12 бригадах ВСУ, которые должны быть сформированы к 30 апреля.

В Минобороны и Минюсте США начали расследование утечки. В частности, американский Минюст намерен установить подлинность документов. Предполагается, что в них могут содержаться данные, непредназначенные для передачи третьим странам, в том числе союзникам Штатов.



Пентагон начал расследование утечки секретных данных о контрнаступлении ВСУ – СМИ

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