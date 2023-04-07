США передавали ВСУ координаты для убийства генералов ВС РФ на Украине – СМИ

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Американская военная разведка предоставляла Украине данные, которые позволяли ВСУ убивать российских генералов. Об этом сообщает The New York Times.

Речь идет о координатах российских командных пунктов, складов с боеприпасами и других ключевых узлах обеспечения армии РФ. По данным газеты, именно эти данные позволили украинским войскам "убивать высокопоставленных генералов".

"Такая разведка в реальном времени позволила украинцам наносить удары по российским силам, убивать высокопоставленных генералов и отводить поставки боеприпасов дальше от российской линии фронта", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что Пентагон расследует утечку секретных документов, касающихся планов НАТО и США по укреплению армии Украины. Один из попавших в Сеть документов содержит информацию о 12 бригадах ВСУ, которые должны быть сформированы к 30 апреля.



Пентагон начал расследование утечки секретных данных о контрнаступлении ВСУ – СМИ

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