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22 апреля, 23:08

Политика

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Фото: Francisco Seco/AP/ТАСС

Звуки взрывов были слышны в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"В Харькове взрывы", – говорится в сообщении.

После произошедшего в регионе объявили воздушную тревогу. Подробной информации о возможных повреждения инфраструктуры не было.

Накануне воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Сирены тревоги прозвучали в 00:08 по московскому времени в Полтавской области, а затем и в остальных регионах страны. Тревога звучала также и в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

Новости часа: воздушную тревогу объявили в Киевской области

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