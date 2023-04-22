22 апреля, 23:08Политика
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Фото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Звуки взрывов были слышны в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
"В Харькове взрывы", – говорится в сообщении.
После произошедшего в регионе объявили воздушную тревогу. Подробной информации о возможных повреждения инфраструктуры не было.
Накануне воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Сирены тревоги прозвучали в 00:08 по московскому времени в Полтавской области, а затем и в остальных регионах страны. Тревога звучала также и в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.
Новости часа: воздушную тревогу объявили в Киевской области
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