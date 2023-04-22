Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Фото: Francisco Seco/AP/ТАСС

Звуки взрывов были слышны в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"В Харькове взрывы", – говорится в сообщении.

После произошедшего в регионе объявили воздушную тревогу. Подробной информации о возможных повреждения инфраструктуры не было.

Накануне воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Сирены тревоги прозвучали в 00:08 по московскому времени в Полтавской области, а затем и в остальных регионах страны. Тревога звучала также и в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

