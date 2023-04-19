В Киевской области были слышны взрывы и видны яркие вспышки в небе – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Несколько взрывов были слышны в небе над Киевом, над столицей Украины была видна яркая вспышка. Об этом со ссылкой на украинское издание "Страна.ua" сообщает РИА Новости.

"Киевляне сообщают о яркой вспышке в небе, которую наблюдали накануне объявления воздушной тревоги. Ее видели и в области... Жители Белой Церкви сообщают о двух взрывах. Они прозвучали до объявления тревоги", – указано в сообщении.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, сигнал об опасности с воздуха прозвучал в Киевской области 19 апреля в 22:07 по московскому времени.

Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Днепропетровске на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что в Минобороны Украины заявили о начале контрнаступления ВСУ в Донбассе. Замминистра обороны Украины Анна Маляр проинформировала, украинские войска наступают на бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях.

До этого стало известно, что при обстреле Новой Каховки в Херсонской области Вооруженными силами Украины погиб один человек. Снарядами украинской армии также были повреждены трубы газоснабжения, очаговое электроснабжение, а также фасады многоэтажных жилых домов, квартиры и имущество собственников.