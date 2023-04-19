Один человек погиб при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

При обстреле Новой Каховки в Херсонской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) погиб один человек. Об этом сообщается в телеграм-канале местных властей.

"В результате утреннего обстрела Новой Каховки 19 апреля укронацистами погиб один человек и двое получили минно-взрывные ранения", – говорится в сообщении.

Снарядами украинской армии были повреждены трубы газоснабжения, очаговое электроснабжение, а также фасады многоэтажных жилых домов, квартиры и имущество собственников.

В связи с произошедшим городская администрация рекомендовала местным жителям сократить до минимума число выходов на улицу, а в случае опасности укрываться за несущими стенами.

Город подвергся артиллерийскому обстрелу утром 19 апреля. Как сообщали местные власти, некоторое время медики не могли выехать на помощь к пострадавшим из-за непрекращающегося огня. Вместе с Новой Каховкой украинская армия обстреляла близлежащие села.

