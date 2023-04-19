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07:37

Происшествия

Власти Новой Каховки заявили о сильном артобстреле со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "Новая Каховка"

Власти Новой Каховки заявили, что город и близлежащие села находятся под сильным артиллерийским огнем со стороны ВСУ. Об этом администрация города сообщила в телеграм-канале.

"Новая Каховка и населенные пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ", – указано в сообщении.

Власти призвали жителей находиться в укрытиях. Сообщается, что есть раненые, а медработники не могут выехать из-за обстрелов.

Украинские силы также обстреливают пожарно-спасательную часть Новой Каховки.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО. 19 апреля в 06:45 по московскому времени под атакой оказались Кировский и Петровский районы города.

Число погибших при новых обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до трех

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