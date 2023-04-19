ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Военные украинской стороны атаковали Донецк, выпустив по нему 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.



Украинская армия нанесла удар в 06:45 по московскому времени. Под атакой оказались Кировский и Петровский районы города.

Ранее сообщалось, что ПВО Украины, пытаясь отразить российские удары по военным объектам ВСУ, попала снарядами С-300 по гражданской инфраструктуре.

По словам главы российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрия Барбашова, Киев не отрицает, что объекты были разрушены из-за падения этих ракет, но Украина утверждает, что они были выпущены военными РФ.