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07:13

Происшествия

ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Военные украинской стороны атаковали Донецк, выпустив по нему 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Украинская армия нанесла удар в 06:45 по московскому времени. Под атакой оказались Кировский и Петровский районы города.

Ранее сообщалось, что ПВО Украины, пытаясь отразить российские удары по военным объектам ВСУ, попала снарядами С-300 по гражданской инфраструктуре.

По словам главы российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрия Барбашова, Киев не отрицает, что объекты были разрушены из-за падения этих ракет, но Украина утверждает, что они были выпущены военными РФ.

Российские средства ПВО перехватили за сутки 10 снарядов HIMARS и "Смерч"

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествия
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