Фото: Минобороны РФ

Украина почти полностью израсходовала запас ракет ПВО, что делает ВСУ легкой добычей для российской армии. Такое мнение выразил британский подполковник Стюарт Кроуфорд в статье для Express.

"Система противовоздушной обороны Украины практически выведена из строя, и надежды на пополнение запасов нет. Запад должен действовать быстро или столкнуться с последствиями", – заявил британский военный.

По мнению подполковника, недавняя утечка секретных документов Пентагона является очередным конфузом Вашингтона и его партнеров. Кроуфорд отмечает, что в одном из документов указано, что при сохранении текущих темпов использования ПВО, системы С-300 у ВСУ останутся без ракет уже 2 мая. Запасы ракет для ЗРК "Бук" у украинских военных, согласно данному документу, кончатся еще раньше.

Кроуфорд пишет, что теперь перед Киевом стоит вопрос, сможет ли Запад поставить достаточное количество систем ПВО и ракет к ним, чтобы восполнить опустевшие склады ВСУ.

Ранее в Германии заявили, что система ПВО Patriot с ракетами прибыла на Украину. В рамках данной поставки, Украина также получила грузовые автомобили Zetros в количестве 16 единиц.