К 3 мая Киев может остаться без боеприпасов для ПВО – СМИ

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Киев может остаться без боеприпасов для систем ПВО к 3 мая. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на документы Пентагона.

"Согласно предполагаемому секретному слайду презентации Пентагона от 28 февраля, Украина полностью истощит свой запас ракет для "Буков" к 13 апреля, а ракет для С-300 – к 3 мая при нынешних темпах потребления", – отмечается в материале.

По словам авторов статьи, в таком случае некоторая критически важная украинская инфраструктура окажется без прикрытия. По данным из документов, украинские ЗРС С-300 требовали около 200 ракет в месяц, а ЗРК "Бук" – около 69.

В свою очередь, США, Норвегия, Канада и Германия выделили Украине системы ПВО NASAMS и одну IRIS-T, однако к маю этого года у них также могут истощиться боеприпасы. Согласно статье, Вашингтон и Берлин заявили о поставке Киеву двух батарей ПВО Patriot, а Италия и Франция выразили готовность передать Украине системы ПВО SAMP/T.

По мнению обозревателей издания, этого будет недостаточно для формирования безопасности для всей территории Украины.

Ранее газета The New York Times сообщила, что часть секретных документов США, которые утекли в соцсети на неделе, касались ситуации в Артемовске. Документы описывают, как командование Украины оценивало обстановку в городе на тот момент.

В Вашингтоне начали расследование по факту утечки военных документов

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