Белгородское село Муром второй раз за день попало под обстрел ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Белгородское село Муром второй раз за день попало под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Снаряды попали в склад зернохранилища, есть разрушения. Также повреждена линия электропередачи", – рассказал глава региона.

Гладков подчеркнул, что в результате обстрела нет пострадавших. По его словам, аварийные и оперативные бригады направились на место ЧП для ликвидации последствий произошедшего.

В селе Муром 17 апреля произошел еще один обстрел. Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате чего он полностью разрушился. В момент обстрела дома никого не было, благодаря чему пострадавших нет.

Однако в настоящее время решается вопрос временного размещения семьи в безопасное место. Этим занимается глава округа Владимир Жданов. Кроме того, выявили повреждения еще в трех частных домовладениях.



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