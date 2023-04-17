Под обстрел ВСУ попало село Муром Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Муром Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, есть разрушения. В частности, один из снарядов попал в частный жилой дом. В результате он полностью разрушился. В момент обстрела дома никого не было, благодаря чему пострадавших нет.

В настоящее время решается вопрос временного размещения семьи в безопасное место. Этим занимается глава округа Владимир Жданов.

Также повреждения выявили еще в трех частных домовладениях, подомовой обход продолжается.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина пострадал при обстреле села Новостроевка-Вторая. По его словам, 12 апреля под обстрел ВСУ попали сразу несколько муниципальных образований. Он уточнил, что все обошлось легкой контузией, от госпитализации пострадавший отказался.

До этого беспилотник был сбит в Валуйском городском округе Белгородской области. Объект был замечен и ликвидирован системой противовоздушной обороны (ПВО). Обломки летательного аппарата упали в поле. Пострадавших не было.

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