ВСУ обстреляли село Архангельское в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Архангельское в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попала окраина села Архангельское Шебекинского городского округа. Среди мирных жителей пострадавших нет. Есть разрушения", – написал он.

По его словам, в результате попадания 12 ракет разрушены оказались коровник, зернохранилище и хозяйственная постройка, погибли 10 голов крупнорогатого скота. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Ранее снаряды ВСУ попали по автобусной остановке в Лисичанске в ЛНР. В результате погибли три человека, еще один был ранен. Повреждения получил пассажирский автобус.



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