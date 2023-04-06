07:42Происшествия
ПВО сбила над Мелитополем шесть ракет HIMARS
Фото: Министерство обороны РФ
Российская система ПВО сбила шесть ракет HIMARS во время ночного обстрела Мелитополя в Запорожской области, сообщает РИА Новости.
Как рассказали в экстренных службах региона, ВСУ предприняли попытку ракетного обстрела спящего мирного города в 02:03 6 апреля. Сработало российское ПВО, которое сбило все ракеты.
По предварительным данным, ущерба и жертв нет.
29 марта сообщалось, что военнослужащие украинской стороны атаковали Мелитополь. По словам представителя экстренных служб, в результате обстрела были зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо города. Также были отмечены повреждения и разрушения.
ВСУ обстреляли Мелитополь из РСЗО HIMARS и "Ольха"
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