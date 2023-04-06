Три человека погибли в результате удара ВСУ по автобусной остановке в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Администрация Лисичанска"

Три человека скончались в результате удара ВСУ по автобусной остановке в Лисичанске в ЛНР. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Погибли три мирных жителя, один человек ранен, поврежден пассажирский автобус", – говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете ДНР заявили, что девять человек скончались после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Атака была произведена из HIMARS. По информации ведомства, еще семь человек получили травмы.

ВС РФ уничтожили наблюдательные пункты и два склада боеприпасов ВСУ в зоне СВО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!