В Кремле не увидели никаких перспектив для переговоров с Киевом

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Российские власти не видят никаких перспектив для переговоров с украинской стороной. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарю президента РФ задали вопрос, как власти оценивают вероятность возобновления переговоров с Украиной или ведения переговоров о будущем Киева без участия украинской стороны.

"Мы пока никаких перспектив не видим для этого. Здесь нечего добавить", – подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля заявлял, что США и европейские государства не хотят допускать перехода Украины на мирные переговоры.

Вместе с этим Песков подчеркивал, что на данный момент поставленные Москвой в рамках спецоперации на Украине цели можно достичь лишь военным путем. По словам пресс-секретаря президента, сейчас нет никаких предпосылок для перехода противостояния в мирное русло.

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