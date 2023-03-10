Песков заявил о наличии "трезвого подхода" на Украине, несмотря на пропаганду против РФ

Фото: kremlin.ru

На Украине все еще остаются люди, способные размышлять трезво, несмотря на антироссийскую пропаганду. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова секретаря СНБО Украины о том, что все больше граждан страны выступают за переговоры с Россией.

"Несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения, все равно в стране остаются ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений", – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что работа над двусторонними отношениями неизбежна, поскольку Россия и Украина являются соседями. В то же время он признал, что, несмотря на изменения настроений в украинском обществе, говорить о приближении конца конфликта пока рано.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что все больше украинских граждан, в том числе из западных регионов страны, настаивают на проведении мирных переговоров с Россией. Это, по его мнению, является опасной тенденцией.



Песков заявил, что Минские соглашения были ширмой Запада для силового сценария в Донбассе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!