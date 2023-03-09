СНБО назвал опасной тенденцией рост числа выступающих за переговоры с РФ украинцев

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Все больше украинских граждан заявляют о том, что с РФ следует провести мирные переговоры. Это является опасной тенденцией, отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир ток-шоу "Говорит большой Львов".

"Это очень опасная тенденция, когда люди даже с западной Украины начинают о таких вещах говорить", – заявил Данилов.

Он рассказал о выступлении политического деятеля из Львовской области, который призывал к мирным переговорам с российской стороной. Однако имя этого человека Данилов не назвал.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя поделился, что российская сторона готова сесть за стол переговоров по теме мирной реализации целей СВО.

По его словам, даже при условии мирного диалога поставленные цели должны быть полностью выполнены. Другой исход событий Россией рассматриваться не будет, подчеркнул Небензя.

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