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Солдаты Вооруженных сил Украины погибают за интересы НАТО, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир ток-шоу "Говорит большой Львов".

"Нужно вслух начинать говорить Западу: мы знаем, что защищаем не только себя, мы защищаем страны НАТО", – заявил он.

Данилов подчеркнул, что нужно говорить вслух о том, что украинцы кладут свои жизни за страны Балтии и Польшу.

До этого Данилов назвал опасной тенденцией рост числа выступающих за переговоры с РФ украинцев. Он сообщил, что об этом начинают говорить даже люди с западной Украины.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что РФ не желает вести военные действия до последнего украинца. Он подчеркнул, что большинство жителей Украины – это обычные люди, которые хотели жить мирной жизнью, но стали жертвами агрессивной политики НАТО.

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