Россия не хочет вести военные действия до последнего украинца – Нарышкин

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия не желает вести военные действия до последнего украинца. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Директор СВР добавил, что большинство жителей Украины – это обычные люди, которые хотели жить мирной жизнью, но стали жертвами агрессивной политики НАТО.

Ранее Нарышкин уже выступал с похожим заявлением, сообщив, что США намерены вести войну с Россией до последнего украинца. Так глава СВР прокомментировал увеличение объемов и номенклатуры военной техники, а также ударных наступательных вооружений, которые поставляются Киеву.

До этого американский лидер Джо Байден заявил, что США передут Украине 31 танк M1 Abrams. Вместе с тем он отметил, что поставка танков займет некоторое время, а также добавил, что танки не несут прямой угрозы российским территориям.

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