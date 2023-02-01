Нарышкин заявил, что США намерены вести войну с Россией до последнего украинца

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Запад увеличивает объемы и номенклатуру военной техники, а также ударных наступательный вооружений, которые поставляются на Украину. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

"Соединенные Штаты и их союзники полны решимости вести войну с Россией до последнего украинца", – добавил Нарышкин.

Ранее директор СВР сообщил, что НАТО повышает свои ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России. Однако этим надеждам Альянса не суждено сбыться, отметил Нарышкин.

25 января президент США заявил, что Соединенные Штаты передут Киеву 31 танк M1 Abrams. Байден добавил, что танки не несут никакой прямой угрозы российским территориям.

Решение отправить на Украину танки Leopard также было принято правительством Германии. Помимо этого, власти ФРГ дали разрешения другим государствам на реэкспорт этих танков.

Президент Франции Эммануэль Макрон также не исключил возможность поставок самолетов на Украину. По заявлению главы министерства обороны Франции Себастьяна Лекорню, для страны не существует никаких табу в вопросе организации поставок Киеву истребителей.

Песков заявил, что поставки Киеву западных вооружений не изменят ход СВО

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