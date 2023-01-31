"Перейти все красные линии". Рискнет ли Запад передать Украине истребители F-16

Президент США Джо Байден 30 января отверг возможность поставок Украине истребителей F-16. Осторожничают в этом вопросе и ряд других западных стран. Однако Киев продолжает требовать от союзников все больше нового вооружения. Разбираемся, подошел ли коллективный Запад к красной линии или истребители на Украине – дело времени.

Нелетная погода?

Фото: AP Photo/Lithuanian Ministry of National Defense via AP

Об отказе в предоставлении Украине F-16 Джо Байден сказал во время общения с журналистами на территории Белого дома. На вопрос, будут ли США поставлять истребители Киеву, американский лидер сказал коротко: "Нет".

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объяснил ответ Байдена тем, что Штаты уже направляют значительные объемы военной помощи.

"Это те вооружения, которые, как мы знаем, будут критически важны для украинцев в зимнее время, а также для боевых действий, которые они ожидают весной", – сказал чиновник в эфире CNN.

Однако, по информации американских СМИ, вопрос отправки Киеву F-16 пользуется поддержкой у части политиков в Пентагоне. По словам неназванного представителя ведомства, эта идея не встречает сопротивления.

Поставки Украине истребителей не раз отвергал канцлер ФРГ Олаф Шольц. По данным немецкой газеты Die Welt, лидер страны во время визита в Чили вышел из себя из-за вопроса журналиста на эту тему. Позицию Шольца разделяет также министр обороны ФРГ Борис Писториус.





Борис Писториус министр обороны ФРГ Я думаю, что об этом не может быть и речи.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна может передать Киеву F-16 только в координации с НАТО. Замминистра национальной обороны страны Войцех Скуркевич в разговоре с France-Presse отметил, что никаких официальных обсуждений на этот счет нет.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Нидерландов Марк Рютте сказали, что не получали от Украины просьб передать ВСУ истребители. Однако оба не исключили, что этот вопрос может быть рассмотрен в будущем. При этом издание Politico со ссылкой на помощника министра обороны Франции Себастьяна Лекорню утверждает, что Франция готова взяться за обучение украинских пилотов.

Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака назвал отправку Киеву истребителей нецелесообразной. Он объяснил это тем, что стоящие на вооружении модели Typhoon и F-35 сложны в эксплуатации. Кроме того, на обучение пилотов уйдут месяцы, подчеркнул представитель Сунака. По информации британских СМИ, королевство может передать свои истребители, только если российские войска покинут территорию Украины. В таком случае они будут использоваться исключительно для охраны границ.

В то же время открыто в поддержку поставок выступил президент Литвы Гитанас Науседа. К ним в придачу политик предлагает добавить дальнобойные ракеты. По его словам, Запад уже не раз стирал красные линии и этот случай не должен стать исключением.





Гитанас Науседа президент Литвы Истребители, ракеты дальнего действия – это существенная военная помощь, и сейчас... необычайно важно, чтобы мы не промедлили, не опоздали. Так что мой ответ: эти красные линии необходимо переступить.

О проработке поставок Украине F-16 25 января рассказал в соцсетях глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Якобы он переговорил на этот счет с неким "европейским коллегой", который взял вопрос в работу.

Позднее официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил испанской газете El País, что Киев желает получить от западных стран 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи. Всего Украине на перевооружение нужно до 200 западных самолетов, уточнил он в беседе с изданием "Украинская правда".

Кроме F-16, командование ВСУ рассматривает поставки французского самолета Rafale и шведского Gripen. Однако пилотам понадобится не менее полугода, чтобы освоить западную технику, говорил ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Решенный вопрос

Фото: AP Photo/Armando Franca

К американскому "нет" в вопросе поставок вооружения Украине не осталось никакого доверия, подчеркнул в разговоре с Москвой 24 ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

"Голубей мира на Западе сейчас нет – там одни ястребы. Когда Россия выступает сдержанно и хладнокровно, в ответ на это мы получаем усиление давления. Если они заикнулись про поставки истребителей, значит, готовят для этого информационную почву", – сказал эксперт.

При этом на Украине нет аэродромов, где могли бы базироваться F-16. Это значит, что самолеты будут взлетать с баз в Польше или других странах НАТО, обратил внимание Блохин. В таком случае они становятся законной целью для российских военных, указал политолог.





Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Нам придется не ждать, пока они пересекут эту границу, а, скорее всего, наносить удары по территории стран НАТО.

При этом не факт, что Альянс после этого автоматически активирует пятую статью договора, согласно которой нападение на одного члена объединения означает атаку на всех.

"Не думаю, что США рискнут всем своим существованием из-за Украины, Польши или какой-то другой страны. Кроме того, если истребитель вылетит с территории НАТО, то получается, это они напали на нас, а не мы на них. Значит, они станут агрессорами", – убежден Блохин.

Истребители отдадут ВСУ исключительно в интересах военно-промышленного комплекса США, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

"Сейчас все должны разгрузить свои запасы F-16, а потом американцы заставят всех купить их F-35. А эти истребители очень дорогие. Сегодня военно-промышленный комплекс – это очень мощная группа, которая во многом определяет геополитические отношения между США и другими государствами", – отметил он в разговоре с Москвой 24.

В вопросе, когда истребители передадут Украине, нужно ориентироваться на сроки поставок танков, обратил внимание Кошкин.





Андрей Кошкин заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Вермахт создавал танковые дивизии, которые поддерживались штурмовой авиацией. То же самое сейчас хотят сделать неонацисты на Украине.

В свою очередь, директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что, если Запад поставит ВСУ F-16, у российских войск есть все необходимое для их ликвидации.

"Есть системы противовоздушной обороны, включая достаточно дальнобойную С-300В, С-400. Была информация, что пару месяцев назад первый комплекс сбил цель на расстоянии в 324 километра", – рассказал специалист.

Кроме того, на вооружении российских военных есть системы, которые работают по воздушным целям на меньшей дальности. В частности, это комплексы "Бук", "Тор" и "Панцирь". Также F-16 будет противостоять российский истребитель Су-35 с уникальным оборудованием и ракетами большой дальности "воздух-воздух", перечислил Кнутов.





Юрий Кнутов директор Музея войск ПВО, военный эксперт Благодаря прицелу Су-35 работает на расстоянии в 400 километров, а противник – около 200. Мы захватили цель, выпустили ракету и поразили самолет. А противник еще даже не понял, что произошло.

По его мнению, Украине вряд ли предоставят последнюю версию F-16. Скорее всего, это будет более примитивная техника, с которой российские войска совершенно точно справятся, заключил эксперт.