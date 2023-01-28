Британия может передать истребители ВСУ при выводе войск РФ – СМИ

Фото: South Korean Defense Ministry/AP/TASS

В Великобритании задумались о передаче Украине истребителей, в случае, если ВС РФ покинут ее территорию. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

В издании уточняют, что передача Украине военных самолетов не является приоритетом для военного командования Британии. Источники газеты заявляют, что подобное может произойти в случае, если армия России покинет территорию страны и ВСУ должны будут защищать границы, патрулируя воздушное пространство.

Согласно материалам издания, некоторые руководители британской армии заявляют, что страна недостаточно вкладывается в поддержку Киева и призывают поставить ВСУ больше видов вооружений.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании поставят Украине 600 ракет Brimstone. Эти ракеты принадлежат к классу "воздух-земля" и снабжены активной радиолокационной головкой самонаведения, позволяющей с большой точностью поражать движущиеся цели.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее исключил поставку истребителей Украине. Он заявил, что об этом не может быть и речи.

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