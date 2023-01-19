Власти Великобритании отправят на Украину ракеты Brimstone

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Власти Великобритании поставят Украине 600 ракет Brimstone, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса.

Глава британского военного ведомства сделал заявление об очередном пакете военной помощи Киеву во время посещения пункта дислоцирования многонационального батальона НАТО в Эстонии в городе Тапе под командованием Великобритании.

"Сегодня я могу сказать, что мы собираемся отправить еще 600 ракет Brimstone в зону (военных действий. – Прим. ред.), которые сильно помогут Украине доминировать на поле боя", – сказал он.

Ранее сообщалось, что США в прошлом году достигли соглашения о поставке на Украину 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов с американских складов, расположенных на территории Израиля. Уточняется, что Израиль и США достигли соглашения о поставке около 300 тысяч снарядов с данных складов, примерно половина боеприпасов уже отправлена в Европу.



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