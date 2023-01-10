НАТО и ЕС истощили военные запасы, помогая Украине – Столтенберг

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Страны – члены НАТО и Евросоюза истощили свои военные ресурсы, помогая Украине. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Страны – союзницы НАТО и члены ЕС истощили запасы, оказывая помощь Украине. Но это было правильным решением", – цитирует его ТАСС.

При этом Столтенберг заметил, что решение помогать Киеву было правильным, поскольку речь идет о безопасности всего Запада. Он отметил, что Европа в этом вопросе должна обращаться к собственным военным запасам, добавив, что сейчас обе организации координируют усилия по наращиванию производства оружия.

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон намерен изменить динамику боевых действий на Украине за счет поставок Киеву дополнительной военной помощи, в том числе БМП Bradley.



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