Посол Украины в Лондоне заявил о поставке просроченного оружия с Запада

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Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил о поставке устаревшего и просроченного оружия с Запада, сообщает издание Newsweek.

"Мы шутим, что если вы хотите его утилизировать, отдайте нам... В обычное, мирное время никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас – почему нет?" – сказал Пристайко.

В Newsweek отмечают, что страны Запада не открыли склады с военной техникой в том количестве, которое нужно Киеву. Уточняется, что Украина просит о большем количестве систем ПВО, танков, реактивных истребителей и боеприпасов большего радиуса действия для РСЗО HIMARS.

Однако посол выразил благодарность западным партнерам за планируемые поставки зенитного ракетного комплекса Patriot. Пристайко подчеркнул, что на данный момент проще получить танки, вертолеты и даже самолеты. По его словам, в Европе и США сейчас проходят обучение десятки тысяч украинских военных.

Ранее правительство Германии объявило о поставках Киеву дополнительной батареи Patriot. Об этом стало известно после разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца с американским лидером Джо Байденом. Представители двух государств выразили свою готовность продолжать поддерживать Украину.



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