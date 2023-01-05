В Германии пообещали выделить Украине дополнительную батарею Patriot

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Правительство Германии объявило о поставках Киеву дополнительной батареи Patriot. Об этом стало известно после разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца с американским лидером Джо Байденом.

Представители двух государств выразили свою готовность продолжать поддерживать Украину.

"В конце декабря США объявили, что поставят на Украину зенитно-ракетную батарею Patriot. Германия присоединяется к Соединенным Штатам и предоставляет еще одну зенитно-ракетную батарею Patriot", – отмечается в материале правительства.

О передаче Киеву ЗРК Patriot президент США сообщил на встрече с прибывшим в Вашингтон украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава Америки также подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину с точки зрения оборонительной способности.

Политический аналитик американского Института Катона Джордан Коэн позже предположил, что поставка вооружений займет несколько месяцев. Украина не сможет использовать системы раньше наступления весны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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