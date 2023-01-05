БМП Bradley могут включить в новый пакет военной помощи Киеву на этой неделе – СМИ

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Боевые машины Bradley могут включить в новый пакет военной помощи Украине на этой неделе. Об этом пишет Washington Post.

Отмечается, что эту информацию изданию подтвердил один из представителей администрации Соединенных Штатов. Об очередных поставках оружия на Украину может быть объявлено уже на этой неделе.

Ранее американский лидер Джо Байден рассказал, что Штаты рассматривают возможность поставок Киеву боевых машин пехоты Bradley.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что США могут отправить и на Украину боевые машины в рамках нового пакета военной помощи.

В статье уточнялось, что окончательное решение об отправке БМП еще не принято. Кроме того, источники отмечали, что неизвестно, когда Киев начнет использовать боевые машины в случае передачи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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